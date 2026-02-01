俳優の高橋文哉が舞台挨拶での衣装ショットを公開した。高橋は３１日までに自身のインスタグラムを更新。『映画クスノキの番人』本日公開しました！！朝から電波ジャックもさせていただき、やはり映画というのは皆さんに届けて映画館でご覧頂き完成するんだなと思いました。」と述べ、胸元や腕に花が描かれたスーツスタイルをアップ。「この作品から受け取れるもの。人それぞれ違うと思います。その、受け取って下さったことを