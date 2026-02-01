受験シーズンも本格化。大学受験ともなると、保護者にとっては資金面でも頭を悩ませる時期だ。株式会社DeltaXの運営する塾選びサービス「塾選」はこのほど、大学生の子どもを持つ保護者100人を対象に「教育資金の実態調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】学費だけじゃない!生活費なども含めると卒業までの見込み費用は… 子供の大学入学時点で教育資金をいくら貯めておけば良かったかを尋ねたところ、「