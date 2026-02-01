女優・加藤あいが1月30日、自身のインスタグラムを更新。母としての心境をつづり、反響を呼んでいる。 【写真】洗練された大人のコーデ日差し浴びる3児のママ女優 加藤は15年9月に第1子を出産し、現在は3児の母。「音楽を聴くのが好きな私ですが、最近では子供達から”バズっている”曲というのを教わることもあります」と子どもたちの成長を感じさせる投稿。「一番上の子とは好きな音楽のテイストも似ているので