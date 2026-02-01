「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、最後の土俵入りの際の３歳になった長男・照務甚（てむじん）くんの様子が反響を呼んだ。露払いに大の里、太刀持ちに豊昇龍という両横綱とともに、３歳になった長男の照務甚（てむじん）くんも化粧まわしをつけて父に抱えられ、土俵に。現役時代の激闘を物語