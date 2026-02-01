カンタス航空は、札幌/千歳〜シドニー線を来冬スケジュールに増便する。同路線は2025年12月15日から、約5年9か月ぶりに季節定期便として運航を再開。今冬スケジュールには週3往復を運航している。来冬スケジュールには、12月7日から2027年3月31日まで期間運航し、12月16日から1月31日までは月・水・木・土・日曜の週5往復、2月1日から28日までは月・水・木・土曜の週4往復、それ以外は月・水・土曜の週3往復を運航する。これにより