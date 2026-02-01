目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。今回は眺望自慢の客室露天風呂を備えた群馬・水上温泉の宿を集めました。【水上温泉】現在に蘇った明治期の建築美を素泊まりで気兼ねなく楽しむ『源泉湯の宿 松乃井 別邸 四季の湯宿 桃山流（ももやまながれ）』『源泉湯の宿