スパルタ・ロッテルダムに所属する日本代表FW三戸舜介が、2得点の活躍を披露した。1月31日にエールディヴィジ第21節が行われ、スパルタ・ロッテルダムはフローニンゲンとホームで対戦。三戸は左ウイングでフル出場した。55分、味方のサイドチェンジを受けた三戸はドリブルで前進。単独でカットインしてペナルティエリア手前に侵入すると、右足を振り抜いて先制点を記録した。さらに90分、味方のグラウンダークロスに合わせ