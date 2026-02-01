お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは2月1日、自身のInstagramを更新。大雪の青森県・弘前市での芸人集合写真を披露しました。【写真】シソンヌ・じろう、青森での芸人集合ショット！「雪で滅入ってた弘前に明るい光が」じろうさんは「チョコプラ、マユリカ、長谷川さん。みんな忙しい中大雪の弘前までありがとう。ごぼうくん、先川、小三郎、なぜかこんちゃんまでも。ありがとう。また来年やれたら」とつづり、2枚の写真を投稿。