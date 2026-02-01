ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが健康的な美しさを惜しみなく披露した。去る1月31日、ダヒョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ダヒョン、“美背中”丸見せの麗しドレス姿キャプションには「1月のダヒョン」という言葉とともにウサギの顔の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」中の彼女の様子を捉えたものである。1月はカナダとアメリカ