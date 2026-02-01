フリーアナウンサーの徳光和夫さんがＭＣを務める昭和のプロ野球を彩ってきた「プロ野球レジェン堂」（ＢＳフジで火曜・午後１０時）がこのほど、都内で番組初の生トークイベントを開催した。同番組は、２０２３年１１月にスタート。毎週、レジェンドがゲスト出演し長嶋茂雄さん、王貞治さんを仰ぎ見ながら昭和を彩ったプロ野球選手たちの偉大な功績や伝説を徳光さんが引き出す内容で記憶に残る名勝負や今だから話せる裏話が続