「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が、仕事で愛媛を訪れたことを明かした。３１日までにインスタグラムを更新し、「仕事で愛媛に行ってきました！」と報告し、真っ赤なニット姿をアップ。「初日は、まきマネージャーと海鮮食べたり銭湯行って２日目は朝から撮影しました」と明かした。続けて、「愛媛の方は皆優しい。楽しい撮影で、学びも沢山ありました！」と振り返り、「帰りに加藤茶さんのお土産買うの