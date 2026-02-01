◇米男子ゴルフ下部ツアーパナマ選手権第3日（2026年1月31日パナマパナマGC＝7534ヤード、パー70）第2ラウンドの残りが行われ、前日で競技を終えていた日本勢3人は予選落ちが決まった。本格参戦1年目の石川遼（34＝CASIO）は通算4オーバーの79位で今季初の予選落ちを喫した。杉浦悠太（24＝フリー）は5オーバーの91位、大西魁斗（27＝ZOZO）は7オーバーの109位だった。引き続き第3ラウンドが行われた。