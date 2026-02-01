【ワシントン共同】米南部テキサス州の連邦地裁は1月31日、同州の施設に収容されている南米エクアドル出身の5歳の男児と父親を釈放するよう命じた。男児を巡っては、中西部ミネソタ州ミネアポリス郊外で移民・税関捜査局（ICE）の捜査官に拘束された際の写真が公開され、トランプ政権の強硬手法に批判が高まっていた。地裁判事は「子どもにトラウマ（心的外傷）を与えることも顧みず、浅はかで無能な方法により日々の強制送還