後輪駆動でMT搭載＆5ナンバーサイズで“4人”乗れる！盛況のうちに幕を閉じた「ジャパンモビリティショー2025」では、未来のモビリティを象徴する多彩なコンセプトカーが壇上を彩りました。こうした展示車両の中には、市販化へのカウントダウンを予感させるモデルも少なくありませんが、過去を振り返れば、圧倒的な市販化待望論がありながら「幻」として消えていった名車が存在します。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの