＜バーレーン選手権3日目◇31日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは、前日に日没サスぺンデットとなった第2ラウンドと、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本勢は星野陸也、桂川有人、今大会が欧州ツアーデビュー戦の日本ツアーで昨季賞金王になった金子駆大の3人が出場し、金子が53位タイで予選を通過した。第3ラウンドは、3バーディ・2