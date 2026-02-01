広島・新井貴浩監督（４９）が１月３１日、キャンプ地の宮崎県日南市のチーム宿舎で行われた全体ミーティングで、ナインに対して野球に集中するよう呼びかけた。チームに所属する羽月隆太郎容疑者が指定薬物の「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで１月２７日に逮捕される事態に見舞われている中、真摯（しんし）に野球と向き合うことを求めた。宿舎に到着した新井監督はこれ以上になく険しい表情だっ