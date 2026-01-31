【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、3rd Single『SHIZUKU』を2026年2月14日にリリースすることが決定した。本作は、2ndシングル『PLAY PARADE』に続き、1stワンマンライブ “FIRST VOICE” で披露された楽曲で、音源化が待ち望まれていた1曲。あわせて、配信シングルのジャケット写真も公開された。2ndシングルでは、とぅーし自身が