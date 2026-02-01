GOUN FES実行委員会が主催し、全日本学生遊技連盟(学遊連)が協賛する「GOUN FES 2026」が、2026年1月10日に福岡県の福岡ファッションビルで開催され、902名が来場した。九州大学書道部×鼓舞猿によるオープニングアクトイベント内では、地元福岡の若者によるステージ「Youth Live」と、日本一運の良い若者を決める大会「福男福女決定戦」が催された。さらに会場内には遊技機の試打コーナーも設置され、来場者の62.9％が遊技未経験