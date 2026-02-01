SANKYOは、2026年2月4日(水)〜2月11日(水・祝)に開催される「2026さっぽろ雪まつり」に創通・バンダイナムコフィルムワークスより出展予定のガンダム雪像に協賛する。ガンダムシリーズとして3年連続・3回目となる今年の出展では、「2026さっぽろ雪まつり」大通会場にて、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』(2026年1月30日(金)公開)の主人公機「RX-105 Ξ (クスィー)ガンダム」の中雪像が展示される。また、