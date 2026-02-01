プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツをあわせた私服ショットを披露した。「あったかい」園田選手は、「私服」といい、ショートパンツとブーツを合わせた私服コーデを投稿。また、ハッシュタグをつけて「#uggブーツ」「#あったかい」「#最強」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、タイトなニットトップスとレザーのショートパンツを着