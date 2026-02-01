旭川北の最速１４８キロ右腕・菊地斗夢（３年）が、強豪・法大にスポーツ推薦で合格した。中学時代まで無名の存在から北海道を代表する投手に成長した右腕が、東京六大学リーグに挑戦する。無限の可能性を秘めた１８６センチの右腕が、生まれ育った地を旅立つ。ＮＰＢだけでなく、ＭＬＢスカウトも熱心に視察に訪れるなど注目を集めた逸材は「完成度はまだまだ。ポテンシャルを最大限引き出せる進路は法政大学だと思った」と進