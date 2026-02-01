SVリーグ観戦に行ってきました！本日はお出掛けの記録です。行こう行こうと思いつつ、自分のタイミングと合わなかったりしてなかなか機会を作れずにいたバレーボール・SVリーグの観戦に行ってきました。今回向かいましたのは東京都渋谷区をホームタウンとする東京グレートベアーズと、広島県広島市をホームタウンとする広島サンダーズとの対戦です。「なんかタイミング合わないんだよなぁ」となるのも当然と言えば当然なのですが、