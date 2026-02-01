◇ＴＶｈ杯（３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）男子は、今季Ｗ杯開幕メンバーの小林朔太郎（２５）＝雪印メグミルク＝が１回目１１位から２回目に１４０・５メートルの大ジャンプを披露し、１回目１位の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝を逆転。初優勝を飾った。女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が３連覇を達成した。小林朔が大まくりでレジェンドを捉えた。１１位で迎え