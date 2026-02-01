★ホウオウファミリー（東京２Ｒ・３歳未勝利＝１０時３５分発走）乾燥している東京のダートは土曜が７鞍中、５鞍で逃げ切りが決まっている。クラスの内訳はすべて下級条件。未勝利なら前に取り付けないと話にならないのが今の府中だ。年明けにデビューしたレイデオロ産駒は初戦が中山のダート１８００メートルで好位から３着を確保した。今回は馬トクでも「盤石」のジャッジが出た。メンバーを見ても崩れる姿は想像できない