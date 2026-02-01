ドジャースタジアムで報道陣と会話を交わすデーブ・ロバーツ監督＝1月31日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は1月31日、大谷翔平が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で登板しないことを明らかにした。大谷自身の判断で打者に専念するといい「今季、投打を両立させるための最善の方法を考えてのこと。正しい決断だと思う」と語った。大谷は前回2023年大会では