物価高が続く中で、コンビニにもだんだんと値上げの波が来ています。「コンビニのおにぎり値上がりして200円近くとか高いな...」「コンビニのおにぎり、なんでこんなに高いの...？」「最近おにぎりは高いな」と、SNSでも価格の高さを嘆く声が上がっています。この記事では、関東エリアで販売されている定番の鮭・ツナマヨ・昆布おにぎりの価格を比較してみました。最安イメージのツナマヨも...《鮭》セブン-イレブン：手巻おにぎり