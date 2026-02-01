映画『愛を積むひと』を見て10年以上たつ。監督・脚本は『男はつらいよ』や『学校』で山田洋次の下、助監督を務めた朝原雄三だった。東京下町の工場をたたみ、老後に北海道に移住した夫婦の物語だった。仕事人間だった夫（佐藤浩市）は仕事がなくなり、暇をもてあましている。見かねた妻（樋口可南子）は憧れだった家の周囲の石塀作りを頼む。心臓を患っていた妻は突然倒れ、帰らぬ人となった。独りになった夫の生活は荒れ、