タレントの河合郁人が31日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜後11：00）にゲスト出演。多数のローカル番組に出演する理由を明かした。【写真】「ソックリ」「イケメン兄弟」実兄と“顔出し”兄弟ショット公開の河合郁人河合は今回、思い出の詰まった福島県いわき市を訪れ、デビューできず苦悩した日々と、祖父母との温かい思い出を辿った。現在、岩手や埼玉、静岡、愛知など多数のローカル局でレギュラー番組を