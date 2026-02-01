インスタグラムを更新フィギュアスケート女子の2022年北京五輪銀メダリスト、アレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が、日本時間1月31日に自身のインスタグラムを更新。産後半年で高難度の4回転ルッツを着氷し、ファンの間に衝撃が広がった。21歳のトルソワは「4Lz」と記し、リンクで滑る動画を公開。スピードに乗った助走から両手を上げながら跳んだのは、高難度の4回転ルッツだった。ややバランスを崩して完璧な成功ではなか