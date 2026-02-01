湯島の裏通り。コロナ禍直後はアオザイを着た女性たちが並び、深夜には謎の中国人向け鮮魚店が商品を広げるなど、いっそうカオスな状態だったタイ、ベトナム、中国......情緒あるかつての花街が、急激な多国籍化の波にのまれ、変貌しつつある。共生と混沌がもつれ合う、ディープ湯島の最前線に潜行した！【写真】泥酔した男性を連れ込む中国人女性たち＊＊＊【多国籍化する街の深淵】「店でひとりで寝る。とても寂しい、と