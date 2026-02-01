冷え込む日が続いて冬物が手放せない中、コーデのマンネリを打破するにはどうしたらいい？ ── そんなミドル世代におすすめしたいのが「タートルネックTシャツ」。なかでも“白”が一押し！ 防寒しながら、白の持つ効果で顔まわりを明るく見せられそう。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんを参考に、清潔感のある白タートルの着まわし術を解説。冬コーデのマンネリを打破したい大人女性