『結婚は個人と個人ではなく、家と家の結びつき』などと言われることがあります。確かに、義家族とのお付き合いは難しいケースもあるようで……。筆者の友人・K子が悩みに悩んだ義家族とのエピソードをご紹介しましょう。 義家族 私は3年前に同じ会社の同僚だった夫と結婚しました。夫とは気心が知れた仲でしたが、一つ気になっていたのは、結婚当初から義実家の対応が冷たいことでした。 夫には2人の姉がいて、2