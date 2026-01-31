次期スマホ「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」と見られる製品が各認証機関を通過！既報通り、Nothing Technologyは29日（現地時間）、同社の最高経営責任者（CEO）であるCarl Pei氏が公式YouTubeチャンネル（ @NothingTechnology ）において2026年の展望について語った動画を公開しています。動画では新しいロンドンの本社や最高ブランディング責任者（CBO）などのほか、同社が展開する「Nothing」ブランドの