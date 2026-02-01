アイドルグループ「オカシリゾート」が1月30日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの小鳥ねあ、望円ゆうなの2人に「ファンとの私的交流」が確認されたとして、契約解除することを発表した。 【写真】契約解除翌日にファンの前で謝罪した「小鳥ねあ」 公式アカウントでは文書を公開し、「この度、メンバーの小鳥ねあ・望円ゆうなにつきまして、重大な契約違反となる、ファンと