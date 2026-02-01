東京ヴェルディは明治大学の多久島良紀の2027年シーズンからの加入内定発表東京ヴェルディは1月31日、明治大学に所属するDF多久島良紀が2027年シーズンから加入することが内定したと発表した。大学3年生の段階で早くも再来年のプロ入りが内定し、ファンからは「いきなりきたー」「期待しかない」と反響を呼んでいる。埼玉県出身で現在21歳の多久島は、大宮アルディージャのアカデミーで育ち、高校時代は名門・青森山田高校でプ