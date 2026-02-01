ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）に早瀬拓海役で出演中の子役・矢崎滉がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。芸能生活初めてのインタビューとなる。母の死、父の殺人容疑で家族の日常が一変する息子役。ドラマデビュー作とは思えない難役だが「難しい台本だったから、（主演の）鈴木亮平さんが演技前に状況整理をしてくれた」とサポートに感謝。学びも多く、祖母役の原田美枝子には「左半身が使えないという役