Ｊ２北海道コンサドーレ札幌に加入した、タイ人ＦＷティラパット・プルートン（１８）が１月３１日、全体練習に初合流した。タイ１部・ＢＧパトゥム・ユナイテッドから期限付き移籍で加わり、２９日深夜に来日したばかりだが「コンディションは問題ない」。笑顔も交えながら、熊本・大津町でフルメニューを消化した。昨年６月、札幌の練習に参加した。「Ｊリーガーの貪欲な姿勢がすごく刺激になった」と日本でのプレーに興味を