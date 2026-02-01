ゲームセンターなどで流通していたプラスチック製のカラフルなおもちゃの拳銃。実弾を入れれば、殺傷能力を持ちうる“真正拳銃”であることが警察の捜査で判明した。警察は回収を呼びかけている。NHKは捜査の最前線に密着取材し、26日に「クローズアップ現代」で放送した。 番組が取材した熊本の親子は、昨年5月頃にショッピングモールのクレーンゲームで手に入れたという。7月に警察はそれ