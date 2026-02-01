長編監督デビューから16年。三木孝浩監督（51）の作品に出演した多くの若手俳優は輝きを増し、スターへの階段を駆け上がっていく。今年も、6日に浜辺美波（25）とSnowMan目黒蓮（28）のダブル主演映画「ほどなく、お別れです」、3月20日には、なにわ男子の道枝駿佑（23）が映画に単独初主演し、生見愛瑠（23）と初共演の「君が最後に遺した歌」が公開される。途切れることなく新作を世に放ち続けながら「作家性は消したい」と語