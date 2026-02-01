２０２６年はミラノ・コルティナでパラリンピックが開催されます。重い障害があってもゲレンデを滑りたい―そんな思いを叶えるスキーが開発されました。一度はあきらめていた車いすの女性が１５年ぶりに夢を実現させました。 「こんなことできるの！？すごい衝撃的」重い障害あっても操作できるスキーが開発 ゲレンデを滑る、一風変わったスキー。人が後ろで動かしている訳ではありません。重い障害の