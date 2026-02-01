ハワイの開放感が生んだ本音か、それともリーダーの資質を問う声か……。BS番組でエースや主軸の不在を敗因に挙げた巨人・阿部慎之助監督の“言い訳”が、ファンの間で「選手への配慮が足りないのではないか」と波紋を広げている。【写真】全身黒ずくめで…愛息とキャッチボールする阿部慎之助監督ハワイで見せた無神経発言事の発端は、1月25日に放送されたBS日テレの特別番組『日本プロ野球名球会SP inハワイ2026』での一幕だ