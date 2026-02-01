パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が1日、自身のインスタグラムを更新。2015年に54歳で亡くなった妻で女優の川島なお美さんとの17回目の結婚記念日を報告した。「本日、十七回目の結婚記念日を迎えました」と記し、川島さんとの結婚式の写真を投稿。「女房と出会ったのは2006年。気がつけば、あの日から二十年という歳月が流れました。そして、女房を見送ってから十年。ちょうど、共に過ごした時間と、別れてからの時間が同じ長さ