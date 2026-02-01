昨年２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が、雑誌のオフショットを披露し、話題を集めている。与田は１日までに更新したインスタグラムに、「＠ｍａｑｕｉａ．ｍａｇａｚｉｎｅ発売中です」と記し、雑誌のオフショットを複数投稿。シースルーの黒トップスや、鮮やかなイエローカラーの長袖トップス姿などを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎます」「こんなに可愛くて美しい子が一体どこにいるんだー！？ってぐら