◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)第74回別府大分毎日マラソン大会が2月1日に号砲。1か月前に箱根駅伝を走ったランナーたちも多く出走予定です。2028年ロサンゼルスオリンピックの代表選考レースである2027年開催予定のMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権がかかる大会。今年9月のアジア大会(愛知・名古屋)の代表選考も兼ねています。国内招待選手では、2時間5分16秒の記録を持つ吉田祐也選手(GMOイン