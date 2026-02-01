ロイヤルズがビンセント・パスクアンティノ内野手（28）と2年総額1110万ドル（約17億2000万円）で合意、年俸調停を回避した。AP通信が報じている。パスクアンティノは今回初めて年俸調停を申請し、年俸450万ドル（約7億円）を要求していたが、ロイヤルズ側は400万ドル（約6億2000万円）を提示していた。契約内容は2026年が420万ドル（約6億5000万円）、2027年が690万ドル（約10億7000万円）。出来高条項により、27年の年俸は最