【ブレーメン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで1月31日、マインツの佐野海舟は敵地のライプチヒ戦にフル出場し、試合は2―1で勝った。アイントラハト・フランクフルトの堂安律は1―3で敗れたホームのレーバークーゼン戦で後半24分に退いた。安藤智哉と藤田譲瑠チマのザンクトパウリはアウクスブルクに1―2で敗れた。安藤はフル出場、藤田は後半26分までプレーした。ブレーメンの菅原由勢は1―1で引き分けたボルシ