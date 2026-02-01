サッカーのオランダ1部リーグで1月31日、スパルタの三戸舜介はホームのフローニンゲン戦で2得点し、フル出場で2―0の勝利に導いた。3試合連続ゴールで、今季5得点目。NECナイメヘンの佐野航大は敵地のAZアルクマール戦で今季3点目をマークし、フル出場で3―1の勝利に貢献した。（共同）