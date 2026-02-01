今回、Ray WEB編集部は同僚とのエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。社会人2年目になり、キョウカには年上の後輩ができました。数ヵ月後、仕事にも慣れてきたキョウカが目撃したものとは...！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「若いわね〜」“年上の後輩”が嫌味を連発！？【まさかの発言】に主人公はドン引きで...？