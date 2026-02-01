今回、Ray WEB編集部は同僚とのエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞一発で公務員試験に合格し、新卒1年目で公務員になった主人公・高橋キョウカ。社会人2年目になって、年上の後輩・佐藤さんが入ってきました。数日後、佐藤さんが上司に怒られているところを目撃して...。原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖友だちが私