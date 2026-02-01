◇米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第3日（2026年1月31日フロリダ州レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）今季開幕戦の第3ラウンドが行われ、悪天候のためサスペンデッドとなった。順位は全て暫定。19位から出た山下美夢有（24＝花王）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算5アンダーで6位に浮上した。首位と8打差で最終日に向かう。3位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコン